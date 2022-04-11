Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? 11 Nisan 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu? İşte yanıtı...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

11 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 11 Nisan Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu. Bu sonucun ardından haftanın son eleme adayı netlik kazanacak. Survivor'da Barış, Gizem ve Parviz haftanın ilk 3 eleme adayı olarak belirlendi. Son adayın belli olmasının ardından eleme potası kesinleşecek ve bir yarışmacı adaya veda edecek.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın son eleme adayı yapılacak olan ada konseyi sonrası belli olacak. Oylamanın sonucu belli olduktan hemen sonra haberimizde yer alacak.