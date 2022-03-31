TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, 25. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 25. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 25. bölümünde neler yaşandı? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın 25. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 25. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 31 Mart Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

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BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM KONUSU

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir? Şahbaz'ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa'nın emriyle Şahbaz'ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas'ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa'ya karşı ne yapacaktır?

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Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem'e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem'den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç'a nihayet kavuşabilecek midir?

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👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM İZLE

Kelemez'e gelen Şehzade Korkud'un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır'a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası'nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

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👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM İZLE

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM İZLE