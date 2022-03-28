Belfast filmi 25 Mart 2022 tarihinde sinemaseverlerin gösterimine sunuldu. Film, vizyona girmesinin ardından büyük beğeni topladı. Belfast ismini duyanlar, arama motorlarında Belfast nedir? Belfast filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? gibi sorular soruyor. İşte Belfast'e tüm detaylar...

Belfast filmi gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Belfast filmi 25 Mart 2022 yılında vizyona girmiştir. Aynı zamanda Belfast adında bir şehir de bulunmaktadır. İşte Belfast'e dair tüm ayrıntılar...

BELFAST NEDİR?



Caitriona Balfe, Jamie Dornan ve Jude Hill gibi oyunların başrollerinde oynadığı 2022 yapımı bir dram filmidir.

BELFAST FİLMİ KONUSU NEDİR?



Belfast filminde Kenneth Branagh'ın hayatından otobiyografik bilgiler taşımaktadır. Belfast, 60'lı yılların sonunda tırmanan siyasi gerilimin merkezindeki Belfast şehrinde, hayatı deneyimlemeye başlayan genç Buddy ve onun işçi sınıfı ailesinin hikayesini anlatmaktadır.

BELFAST VİZYONA GİRDİ Mİ?



Dram türünde olan Belfast filmi 25 Mart 2022 tarihinde izleyicler ile buluştu.

BELFAST HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİDİR?



Belfast, Birleşik Krallık'ta bir şehir. Kuzey İrlanda'nın hem en büyük şehri, hem de başkentidir. Belfast, aynı zamanda güneydeki Dublin'den sonra İrlanda adasındaki en büyük ikinci şehirdir. 2019 Birleşik Krallık nüfus sayımına göre şehirsel alan nüfusu 341.877 kişiyken, 671.559 kişi de Belfast Metropolitan Yerleşim Alanı'nda yaşamlarını sürdürmektedir.

Şehir gemi ticareti için çok uygun olan Belfast Halici'nin güneybatısında, Lagan Nehri'nin ağzı yakınında kurulmuştur. Güneyinde Castlereagh Tepeleri, kuzeyinde Antrim Tepeleri ile çevrili olan Belfast, Antrim ve Down kontlukları arasındadır.