Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor... Yarışmanın yayınlanan son bölümünde, Ünlüler takımından Elif Gören yaşadığı mide problemi nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı ise eleme adayını Evrim olarak belirlemişti.
26 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor All Star'da 26 Mart Cumartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler takımı oldu.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci eleme Hikmet Tuğsuz aday oldu. Daha önce gerçekleşen elemede ise Evrim Keklik aday olmuştu.