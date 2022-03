TRT 1 ekranlarının en çok sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 57. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin izleyicileri, oldukça heyecanlı geçen yeni bölüm sonrası, Gönül Dağı 57. yeni bölümüyle ilgili bilgiler de aratılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı'nın 57. bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı'nın 57. ve yeni bölümüyle ilgili bilgilere ve Gönül Dağı dizisinin 57. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM KONUSU

Ağılın yanmasıyla yıkılan amcaoğulları her şeyi tamir etmek için kolları sıvarlar. Veysel'in de teklifi kabul etmesiyle yeniden kenetlenen amcaoğulları nasıl bir yol izleyecektir? Rıfat, düğün hazırlıklarına başlarken Meryem'in bazı tereddütleri vardır. Meryem her geçen gün daha karmaşık bir ruh haline bürünürken, Rıfat ve Meryem nasıl bir sona sürüklenecektir?

Diğer yandan Kenan'ın durumunun duyulması olumsuz tepkilere neden olurken, Kenan için şartlar iyice zorlaşmaya başlar. Elif, bu süreçte ona destek olmaya çalışsa da Kenan bu zorlu süreçle baş edebilecek midir?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM İZLE

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM İZLE

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 57. BÖLÜM İZLE