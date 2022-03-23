Kanal D ekranlarından yayınlanan Sadakatsiz dizisi, 53. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Sadakatsiz dizisi, 52. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Sadakatsiz 53. bölüm full izle, Kanal D Sadakatsiz izle, Sadakatsiz yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Sadakatsiz dizisinin 53. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 23 Mart Çarşamba günü ekranlara geldi. Sadakatsiz 53. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 53. Bölümü

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SADAKATSİZ 53. BÖLÜM KONUSU

Sadakatsiz 23 Mart Çarşamba yayınlanan 53. yeni bölümde Asya, Derin'i çıldırtacak bir hamle yaparak intikam oyununda yine öne geçti!

Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır. Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.

Gönül'ün aldığı büyük karar herkesi şaşkına uğratırken Asya'nın doğum günü öncesinde çıktığı yolculuk akıllarda soru işareti bırakır. Volkan ve Derin bir kere daha Asya'nın tuzağına düşecek midir? Asya'nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacaktır.