atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, 87. bölümüyle izleyicilerle buluştu.Kuruluş Osman 87. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman 87. bölümünde neler yaşandı? Kuruluş Osman 87. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kuruluş Osman tüm bölümlerine haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta. Kuruluş Osman 23 Mart Çarşamba günü ekranlara geldi. Kuruluş Osman 87. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm bilgileri; Kuruluş Osman 87. Bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 87. BÖLÜM KONUSU

Usta'nın ölüm defterinde Edebalı var

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?