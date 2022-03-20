TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 39. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat dizisi, 38. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 39. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 39. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan dorukta. Teşkilat 20 Mart Pazar günü ekranlara geldi. Teşkilat 39. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Teşkilat son bölüm bilgileri; Teşkilat 39. bölümü...

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TEŞKİLAT 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır. Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

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