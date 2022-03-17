Geçtiğimiz günlerde Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını seslendirdikten sonra magazin gündeminde konuşulan Tuğba Özay, yeniden gündem konusu oldu. Eski manken ve oyuncu olan Özay'ın hayatını merak edenler, 'Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında? Tuğba Özay nerelidir? Tuğba Özay'ın boyu...' gibi aramalarda bulunuyor. İşte Tuğba Özay'ın hayatı...

Geçtiğimiz günlerde Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını seslendirdikten sonra magazin gündeminde konuşulan Tuğba Özay'ın özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuğba Özay kimdir, kaç yaşında? Tuğba Özay nerelidir? İşte merak edilenler…

TUĞBA ÖZAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Özay 1978 yılının Şubat ayında ödüllü bir yazarın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Tek çocuk olarak büyüyen Özay, liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde üniversiteyi ise Haliç Üniversitesi'nde okudu. Öğrenim hayatını noktaladıktan sonra bir süre tiyatro üzerine eğitim aldı. Fenerbahçe voleybol takımında yaklaşık beş yıl profesyonel sporcu olarak yer aldı. 17 yaşındayken katıldığı "Miss Model of Turkey" yarışmasını kazanınca genç yaşta moda dünyasının dikkatini çekti.

1996 yılında Fransa'ya giderek modellik kariyerine başladı ve düzgün fiziği sayesinde Avrupa'da "Yılın Modeli" seçildi. Tuğba Özay, şu sıralarda şarkıcılık yapmakta...

TUĞBA ÖZAY'IN BOYU NE KADAR?

Eski manken Tuğba Özay'ın boyu 1.80 olarak biliniyor.