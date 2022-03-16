SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 16 Mart 2022 Survivor dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star 2022'nin 16 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Mart 2022 Survivor dokunulmaz oyununun galibi kim oldu? İşte yanıtı...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 16 Mart Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 16 MART

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Ünlüler oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.