Pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı.
Hadise- Mehmet Dinçerler çiftinden evlilik öncesi gizlilik anlaşması!
İş adamı sevgilis Mehmet Dinçerler ile birlikteliği devam eden Hadise aile arasında düzenlenen törenle Dinçerler ile nişanlandı. 36 yaşındaki Hadise ile Dinçerler törene dair tüm çalışanlara gizlilik anlaşması imzalattı.
Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı.
HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR
Takvim'de yer alan habere göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.