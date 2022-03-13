Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 24. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 23. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 24. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 24. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 13 Mart Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 24. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 24. bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 24. BÖLÜM İZLE

YARGI 24. BÖLÜM KONUSU

Ceylin ile Ilgaz'ın ilişkilerini büyük bir açmaz beklemektedir. Şimdiye kadar birbirini kusursuz bir şekilde bütünleyen ikili için, bu sefer sahip oldukları farklılıklar büyük bir krize yol açacak gibidir. Hem de tam beklemedikleri, yepyeni bir dava içerisine sürüklenmişken…

Engin'in videosu, şimdiye kadar herkesin düşündüğü teorileri alt üst etmiş ve pek çok bilineni değiştirmiştir. Bir yandan da başlarına sürekli bela açmayı başaran Çınar ve Serdar bu kez geri dönüşsüz bir çıkmazın içindedirler. Bu çıkmazın altında kalan gençlerin sorgulanma ve gerçeğin ortaya çıkma savaşı herkese sıçrayacak gibidir.

Şu ana kadar hep kendi inandıkları adalet yolunda yürüyen Ilgaz ile Ceylin'i, artık birbirlerine yürüdükleri yolda aşkları için geçmeleri gereken sınavlar beklemektedir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 24. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 24. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 24. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 24. BÖLÜM İZLE