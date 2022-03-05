Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.
Görenler tanıyamadı! İşte Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali
Hayat Bilgisi dizisinin Ortega lakaplı Sedat adlı öğrenciyi canlandıran Paşhan Yılmazel, yıllar sonra yeniden gündemde... Ünlü oyuncunun son hali şok etkisi yarattı. İşte detaylar...
Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.
Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.