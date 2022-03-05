İlkokulu Zeytinburnu Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu'unda okudu. Ardından İhsan Mermerci Lisesi'nden mezun oldu. 2002 yılında Haliç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra da Akademi İstanbul, Radyo ve Televizyon bölümünü bitirdi. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.