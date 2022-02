Yalan Rüzgarı dizisinin yıldız oyuncusu Sally Kellerman hayatını kaybetti. Yalan Rüzgarı dizisinde Constance Bingham karakterini canlandıran Sally Kellerman'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Peki, Sally Kellerman kimdir? Sally Kellerman neden öldü. İşte detaylar...

📌SALLY KELLERMAN KİMDİR?

Yalan Rüzgarı dizisinin yıldızı Sally Kellerman 2 Haziran 1937 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Long Beach'te dünyaya geldi.

Sally Kellerman'ın annesi piyano öğretmeniydi, babası ise petrol işiyle uğraşıyordu.

Sally Kellerman çocuk yaşlardayken annesi ve babası Los Angeles'a taşınma kararı aldı. Hollywood Lisesi'nden mezun olduktan sonra Los Angeles Şehir Koleji'nde oyunculuk eğitim alan Kellerman ilk olarak "Look Back in Anger"da sınıf arkadaşı Jack Nicholson dahil geleceğin yıldızı olacak birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok televizyonda boy gösterdi. 1962'de Cheyenne'de oynadıktan sonra The Twilight Zone, The Outer Limits, The Alfred Hitchcock Hour ve Bonanza gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.

Orijinal Star Trek'te Dr. Elizabeth Dehner karakterini oynadığı ve Uzay Yolu fanları arasında kült statüsüne ulaştı.

80'ler de de çalışmaya devam etti. 2014'te The Young and the Restless'taki (Yalan Rüzgarı) rolüyle Emmy'ye aday gösterildiyse de kazanamadı. Kellerman, televizyoncu Rick Edelstein'la 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanmış, 1980'de Jonathan D Krane ile evlenmişti.

SALLY KELLERMAN NEDEN ÖLDÜ?

Sally Kellerman'ın ölüm haberini oyuncunun menajeri Alan Eichler duyurdu.

Eichler yaptığı açıklamada Sally Kellerman'ın evinde ölü olarak bulunduğunu ve kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

