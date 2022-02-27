TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 15. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 15. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun 15. bölümünde neler yaşandı? Alparslan Büyük Selçuklu 15. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, 15. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Alparslan Büyük Selçuklu 15. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu'nun 15. bölümünde neler yaşandı? Alparslan Büyük Selçuklu 15. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

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👉ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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