General Hospital, Chicago Justice, Empire, Sneaky Pete, American Housewife, The Purse ve Selena: The Series ve Signal to Noise gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Lindsay Perlman hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 gündür kendisinden haber alınamayan ünlü oyuncunun cansız bedeninin Los Angeles'ta bulunduğu kaydedildi. Peki, Lindsay Perlman kimdir? Lindsay Perlman neden öldü? İşte detaylar...

Hafta başından bu yana kendisinden haber alınamayan ünlü oyuncu Lindsay Perlman, yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun cansız bedeninin Los Angeles'ta bulunduğu öğrenildi.

Açıklamayı Los Angeles Polis Teşkilatı yaptı. Polise Franklin Avenue'den gelen bir telsiz çağrısında bir ceset bulunduğu bildirildi. Sabah 08:30 saatlerindeki bu çağrının ardından olay yerine giden polis ölümle ilgili soruşturma başladı. Adli Tıp'ın yaptığı inceleme sonucu cansız bulunan bedenen General Hospital dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Lindsey Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.

Lindsay Perlman'ın olan oyuncunun eşi Vance Smith, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Polis Lindsey'i buldu. O öldü. Yıkılmış durumdayım" diye yazdı. Oyuncunun menajeri Michael Chiaverini de "Çok üzgünüz" dedi.

Lindsay Perlman'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

LINDSAY PERLMAN KİMDİR?

Tam adı Lindsay Earl Perlman olan oyuncu, ABD'nin Chicago kentinde dünyaya geldi. 43 yaşındaki oyuncu General Hospital dizisinin yanı sıra Signal to Noise adlı filmde de oynamıştı. Pearlman'ın rol aldığı diziler arasında Chicago Justice, Empire, Sneaky Pete, American Housewife, The Purse ve Selena: The Series de bulunuyor.