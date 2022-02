Lindsay Perlman kimdir? Lindsay Perlman neden öldü?

General Hospital, Chicago Justice, Empire, Sneaky Pete, American Housewife, The Purse ve Selena: The Series ve Signal to Noise gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Lindsay Perlman hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 gündür kendisinden haber alınamayan ünlü oyuncunun cansız bedeninin Los Angeles'ta bulunduğu kaydedildi. Peki, Lindsay Perlman kimdir? Lindsay Perlman neden öldü? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 16:57