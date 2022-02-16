Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisi nereden alıntı? Baba dizisinde adı geçen Reşat Paşa konağı nerede?

Merakla beklenen Baba dizisi, Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Baba dizisiyle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Baba dizisi nerede çekiliyor? Baba dizisi nereden alıntı? Baba dizisinde adı geçen Reşat Paşa konağı nerede? İşte detaylar...

Show Tv'nin yeni dizisi Baba, ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Baba dizisinin nerede çekildiği, dizinin nereden alıntı olduğu ve Baba dizisinde adı geçen Reşat Paşa konağının nerede olduğu gibi bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. İşte Baba dizisiyle ilgili bilgiler...

📍BABA DİZİSİNDE YER ALAN REŞAT PAŞA KONAĞI NEREDE?

Show TV kanalında yayın hayatına başlayan Baba dizisinin ilk bölümü izleyiciyle buluştu. 15 Şubat Salı günü yayınlanan Baba dizisinin oyuncuları, konusu ve çekim yerleri merak konusu oldu. Baba dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşmektedir. Beşiktaş ve Galata gibi yerlerde çekilen Baba dizisinin fragmanında yer alan Reşat Paşa Konağı, Kadıköy ilçesinde yer alıyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Reşat Paşa Konağı, Ahmet Reşat Paşa Köşkü olarak da bilinir. Konağın inşaatına 1886 tarihinde başlanmış, 14 yıl sonra tamamlanabilmiştir. Ahmet Reşat Paşa II.Abdülhamit döneminde Batı'da eğitimini tamamlamış ilk maliyecilerdendir. Köşkün selamlık bölümü özel mülk olup, haremlik bölümü restaurant olarak kullanılmaktadır.





📺BABA DİZİSİ NEREDEN ALINTI?

Show Tv'nin yeni dizisi Baba'nın uyarlama ya da gerçek hikaye olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.