Usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Cüney Arkın'ın rolü ne? Aksakallılar kimdir? İşte detaylar...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın'ın oynadığı rol gündeme oturdu. Kuruluş Osman yeni sezonu oldukça iddialı başladı. Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinde kritik bir rol ile yer aldı. Cüneyt Arkın'ın dizide hangi rolü canlandıracağını merak ediliyor. Peki, Cüney Arkın'ın rolü ne? Aksakallılar kimdir?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni sezonda kadroya usta isimler katıldı. Bu isimler arasında Cüneyt Arkın da yer aldı. Hayranları Cüneyt Arkın'ın rolü hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapıyor.

CÜNEYT ARKIN'IN ROLÜ NE?

Cüneyt Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek.

AKSAKALLILAR KİMDİR?

Aksakallılar ya da Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle duyduğumuz Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen 'Ak sakallılar' veya 'Börü Budun' olarak biliniyor.

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