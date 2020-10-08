08 Ekim 2020, Perşembe

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Usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da! Cüney Arkın'ın rolü ne? Aksakallılar kimdir? İşte detaylar...

Usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da!
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

'nin sevilen dizisi 'da 'ın oynadığı rol gündeme oturdu. Kuruluş Osman yeni sezonu oldukça iddialı başladı. Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinde kritik bir rol ile yer aldı. Cüneyt Arkın'ın dizide hangi rolü canlandıracağını merak ediliyor. Peki, 'ın rolü ne? kimdir?

'nin sevilen dizisi , yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni sezonda kadroya usta isimler katıldı. Bu isimler arasında da yer aldı. Hayranları Cüneyt Arkın'ın rolü hakkında arama motorlarında birçok sorgu yapıyor.

CÜNEYT ARKIN'IN ROLÜ NE?

Cüneyt Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak. Arkın'ın canlandıracağı karakter, Osman Bey'in de kaderini etkileyecek.

AKSAKALLILAR KİMDİR?

ya da Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle duyduğumuz Türklerin en eski teşkilatıdır. Türklerin kaderine yön vermeye çalıştığı söylenen 'Ak sakallılar' veya 'Börü Budun' olarak biliniyor.

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