24 Haziran 2020, Çarşamba

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Arda Turan'ın son hali şaşkınlık yarattı! Saçları...

Arda Turan'ın son hali şaşkınlık yarattı! Saçları...
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

, , ve formaları giyen sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı. Arda Turan kuaförde çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Arda Turan'ın beyazlayan saç ve sakalları dikkatlerden kaçmadı.

Son yıllarda özel hayatıyla sık sık gündeme gelen takipçilerini şaşkına çevirdi. , , ve formalarını giyen yıldız futbolcu şuan için kulüpsüz durumda. Arda Turan, kuaförde çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyaya atınca takipçilerini şaşkına çevirdi. Ünlü futbolcunun beyazlayan saç ve sakalları birçok yorum almasına sebep oldu. İşte o paylaşım...

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