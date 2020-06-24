Arda Turan'ın son hali şaşkınlık yarattı! Saçları...

Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formaları giyen Arda Turan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı. Arda Turan kuaförde çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Arda Turan'ın beyazlayan saç ve sakalları dikkatlerden kaçmadı.

Son yıllarda özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Arda Turan takipçilerini şaşkına çevirdi. Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarını giyen yıldız futbolcu şuan için kulüpsüz durumda. Arda Turan, kuaförde çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyaya atınca takipçilerini şaşkına çevirdi. Ünlü futbolcunun beyazlayan saç ve sakalları birçok yorum almasına sebep oldu. İşte o paylaşım...

DİĞER