En Büyük Şaban nerede ne zaman çekildi? En Büyük Şaban filminin oyuncuları kimler? En Büyük Şaban filminin konusu ne?
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı En Büyük Şaban filmi vizyona tekrar gelmesiyle birlikte vatandaşlar film hakkında araştırmalar yapmaya başladı. 1983 senesinde çekilen filmin başrolünde Kemal Sunal varken, Nilgün Bubikoğlu da Sunal'a eşlik ediyor. Peki En Büyük Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? En büyük Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kimler?İşte tüm detaylar...
Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1983 yılında çekilen film, Kayseri'de kötün tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban'ın amcasının oğlunu araması ile başlıyor. Usta oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça sevilen En Büyük Şaban filminin konusu nedir? En Büyük Şaban filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU
Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal : Şaban
Nilgün Bubikoğlu: Hülya
Kamran Usluer: Faik Bey
Reha Yurdakul: Uşak Kamil
Hikmet Karagöz: Hikmet
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
En Büyük Şaban filmi İstanbul'un belirli semtlerinde çekilmiş olup, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.
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