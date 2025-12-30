Konyaspor, 4 oyuncuyu prensipte anlaşarak renklerine bağladı

Konyaspor, ara transfer dönemi için Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Trabzonsporlu Arif Boşluk, Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç ve Norveç’in Viking takımında oynayan Sander Svendsen ile prensipte anlaşıp, renklerine bağladı.