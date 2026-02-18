Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Brezilyalı futbolcusu Guilherme'nin kadro dışı bırakıldığını ve kaptanlığının alındığı duyurdu.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince; birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor, 21 Şubat Cumartesi günü evinde lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.