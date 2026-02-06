Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu. Yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik adam olarak İlhan Palut'un göreve getirildiğini açıkladı. Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan duyuruda: "İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, Büyük Konyaspor Taraftarı'nın coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır." denildi.