Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu. Yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik adam olarak İlhan Palut'un göreve getirildiğini açıkladı. Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan duyuruda: "İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, Büyük Konyaspor Taraftarı'nın coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır." denildi.
Kaldığımız Yerden... #İlhanPalut pic.twitter.com/D4XVlESmyV— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) February 6, 2026