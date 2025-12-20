Çağdaş Atan: Ayağa kalkmak zorundayız!

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız" dedi.