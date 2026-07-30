CFR Cluj-Alashkert maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Romanya temsilcisi CFR Cluj, sahasında Ermenistan ekibi Alashkert'i konuk ediyor. Evindeki ilk karşılaşmada gol bulamayan Alashkert, deplasmanda erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkan Romanya temsilcisi Alashkert ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "CFR Cluj-Alashkert maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!