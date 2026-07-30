Brann-Universitatea Cluj maç bilgileri: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Norveç temsilcisi Brann, sahasında Romanya ekibi Universitatea Cluj'u konuk ediyor. Evindeki ilk karşılaşmada 2-2 berabere kalan Brann, deplasmanda erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkan Romanya temsilcisi Universitatea Cluj ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "Brann-Universitatea Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!