Gent-LNZ Cherkasy canlı: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Belçika temsilcisi Gent, sahasında Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy'i konuk ediyor. Evindeki ilk karşılaşmada gol bulamayan LNZ Cherkasy, deplasmanda erken bulacağı gollerle maça ortak olmayı ve unutulmaz bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkan Belçika temsilcisi Gent ise kontrollü bir oyun anlayışıyla tur biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. "Gent-LNZ Cherkasy maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtları ile maça dair tüm detaylar haberimizde!