Trabzonspor maçı CANLI YAYIN | Trabzonspor-Al Sadd maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Trabzonspor, kamp etabındaki ikinci ciddi sınavında Katar temsilcisi Al Sadd ile karşı karşıya geliyor! İlk hazırlık müsabakasında alınan mağlubiyeti unutturmak ve taktiksel uyumu en üst seviyeye çıkarmak isteyen bordo-mavililer, sahadan galibiyetle ayrılarak moral depolamayı hedefliyor. Oyun disiplini ve yeni taktik varyasyonların mercek altına alınacağı bu zorlu randevu, teknik heyet açısından da büyük önem taşıyor. Bordo-mavili taraftarların heyecanla beklediği Trabzonspor-Al Sadd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!