Fenerbahçe'nin penaltısında Sadilek iki kolla Skriniar'ı sarıp sarmaladı, indirdi, açık penaltı ama hakem veremedi, VAR müdahalesi yedi. VAR'dan doğru penaltı geldi. Kerem'i faullerle hırpaladılar. Hele 38'de yapılan net sarıydı ama kart çıkmadı. Oosterwolde'ye çıkan sarı doğru ama 45+1 de kalkan ofsayt bayrağı skandaldı. 45+10'da Gornik'in attığı beraberlik golü öncesi itirazlar yersizdi, gol temiz. 28'de Janza pozisyonu tarif ediyor sözüm ona ama hakemi formasından çekiyor. Hakeme temas sarı, böyle çekmeler net kırmızıdır. Ama acemi D'Hondt'un kırmızıyı çıkarmaya yüreği yetmedi, sarı ile geçiştirdi. Hakemlik saygınlığı otoritesi burada bitti.