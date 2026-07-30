Spor yazarlarından Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 beraberlikle ayrıldı. Chobani Stadyumu'ndak ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, toplamda 2-1'lik skorla üst tura yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Her iki takım da ilk maça göre bir değişiklikle sahadaydı. Gornik Zabrze oyuna istekli ve önde baskılı girdi. Fenerbahçe penaltıya kadar tedirgin ama kontrollüydü. Gol ile birlikte özgüvenli ve istediği oyunu sahaya yaydı. Klasik Polonya takımları meşaleleri sahaya atmadılar ama elde yakınca dumandan görüş düştü.
11.25'te atılan penaltı golünden sonra oyun ancak 19.10'da başlayabildi. Kerem savunmaya yardıma gelecek kadar istekli ve çalışkan bir o kadar da gereksiz sinirli. İlk yarı sonunda birebirde güçsüz kaldı müthiş pozisyonu gole çeviremedi. Gücü 70'te tükenince oyundan çıktı. Oosterwolde hücumda sürpriz çıkışlar yapıyor ama el bombası gibi her an ihraç olabilecek potansiyelle oynuyor. Mert Günok kurtarışlarıyla kalede güven veriyor.
İrfan Can ilk yarıda hiç yoktu. İsmail hocanın İrfan Can ve Asensio hamleleri doğruydu. Skriniar sınırda eylemler yapıyor, karta yakın oynuyor. Fenerbahçe'ye acil iyi bir forvet lazım. Oynadığı futbol istenilen düzeyde değil lakin turu geçmek önemliydi ve Fenerbahçe turu geçti. Hakem Lothar D'Hondt, 32 yaşında Belçikalı, UEFA 2. kategoride. Polonya'nın en ateşli, agresif ve olay çıkaran takımlarından biri ama böyle bir maça deneyimsiz hakem İstanbulda'ki maça 1. kategori buraya 2. kategori... 2023'te FIFA kokartı almış, alt düzeyde maç yönetmiş hakem olmadı UEFA!
Fenerbahçe'nin penaltısında Sadilek iki kolla Skriniar'ı sarıp sarmaladı, indirdi, açık penaltı ama hakem veremedi, VAR müdahalesi yedi. VAR'dan doğru penaltı geldi. Kerem'i faullerle hırpaladılar. Hele 38'de yapılan net sarıydı ama kart çıkmadı. Oosterwolde'ye çıkan sarı doğru ama 45+1 de kalkan ofsayt bayrağı skandaldı. 45+10'da Gornik'in attığı beraberlik golü öncesi itirazlar yersizdi, gol temiz. 28'de Janza pozisyonu tarif ediyor sözüm ona ama hakemi formasından çekiyor. Hakeme temas sarı, böyle çekmeler net kırmızıdır. Ama acemi D'Hondt'un kırmızıyı çıkarmaya yüreği yetmedi, sarı ile geçiştirdi. Hakemlik saygınlığı otoritesi burada bitti.
EMRE BOL-FENERBAHÇE'Yİ BEĞENMEDİM
Fenerbahçe'ye maçın hemen başında piyango vurdu aslında. Kazanılan penaltıyla turun kapısı aralanmıştı. Ama sonrasında inanılmaz kötü oynayan bir Fenerbahçe izlemeye başladık. Kalibresi bu kadar düşük rakip karşısında bu hallere düşmek yakışmadı. Sarı- lacivertlilerin oyun hızı o kadar yavaş ki; kontraya bile ancak 2 futbolcuyla çıkabiliyor. Rakip kaleye gidene kadar Gornikli oyuncuların hemen hepsi yerleşiyor. İrfan Can Kahveci en iyi döneminde dahi tartışılan bir oyuncuydu. Geçen sezon kiralığa gitti orada bile yedek kaldı. Depar atamayan kanat oyuncusu olur mu? Ya da adam eksiltemeyen?
İsmail Kartal bu oyuncuda bizim göremediğimiz neyi görüyor acaba? Fenerbahçe'ye bakıyorum geçen seneden geride. Ne yaptın bu takıma İsmail hoca? İkinci yarı inanılmaz pozisyonlar verdik. Yapılan manasız değişikliklerden sonra özellikle son dakikalarda takımda skor üretecek adam kalmadı! Neyseki gol atmaya ihtiyaç kalmadı! Ben takımı beğenmedim dostlar. Bahane filan da dinlemek istemiyorum. Yapın transferleri, göndereceğinizi gönderin! Umarım takımdaki SOS sinyalini Fenerbahçe yönetimi de alıyordur. Yoksa yine bize hüsran, yine bize hasret var!
Fenerbahçe maça iyi başladı, penaltıdan Talisca ile golü de buldu. Net pozisyonlara da girdi. Ancak ilk yarıda Fenerbahçe orta sahası o kadar vasattı ki, Gornik Zabrze'yi oyunun içine soktular. Asensio, Fred ve Guendouzi ikili mücadelelerde ayakta kalamadılar. Daha ötesi savaş vermediler. Fenerbahçe orta sahası ne hücuma ne de savunmaya yardım edebildi.
Durum böyle olunca da ilk yarının uzatmalarında özellikle de uzatmaların son 8 dakikasında rakip oyunu tek kaleye çevirdi. Mert Günok üst üste müthiş kurtarışlar yaptı. Gornik, ilk yarının son 8 dakikasında yüzde 86 topla oynarken kalemize 5 şut attı. Gol adeta geliyorum derken, İsmail Kartal kenardan Fenerbahçeli futbolcuları ayağa kaldıracak hamleler yapamadı. 45+10'da Sacek'in golü hem Gornik Zabrze ve tribünlerini oyunun içine soktu. Fenerbahçe bu son bölümde Gornik gibi sıradan bir takımdan bu kadar baskı yememeliydi.
Oosterwolde'nin gergin ve sinirli ruh hali, hem kendisine hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Dünkü maçın ilk yarısında gördüğü sarı kart pozisyonu, yüreklerimizi ağzımıza getirdi. İlk yarıda İrfan Can Kahveci ise adeta sahada yoktu. Tel tel döküldü. İlk yarıda Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya pozisyonda net bir golü kaçırdı. Dönen topta rakip beraberlik golünü attı. İsmail Kartal baktı ki işler yolunda gitmiyor. İkinci yarıya başlarken ilk yarının kötü isimlerinden İrfan Can Kahveci ve Asensio'yu kenara alarak, Greenwood ve İsmail Yüksek'i sahaya sürdü. Böylece ilk yarıda dirençsiz Fenerbahçe orta sahası güçlendi ve kendine geldi.
İkinci yarıda da Gornik baskısı devam etti. Sahada kaldığı süre içinde vasat bir futbol sergileyen Kerem, 70'te oyundan alınırken Musaba taze kuvvet olarak oyuna girdi. Fenerbahçe'de bütün hücum yükü Talisca'nın omuzlarında. Şutlar attı, hava toplarında etkili olmaya çalıştı. Ama görünen şu ki, Fenerbahçe'ye yıldız bir golcü şart.
Bu arada ikinci yarıda İsmail Yüksek'in karşı karşıya pozisyonunda kaleci Schulze muazzam bir kurtarış yaptı. Fenerbahçe, iyi oynamadı ama kaliteli bir takım olduğu için turu geçti. Turu geçmek güzel ama Fenerbahçe'nin savunmasındanhücumuna kadar sıkıntıları var.
Dün gördük ki dünya yıldızı Greenwood da henüz hazır değil. Savunmada Ake ayakta kalan isim oldu. Şimdi Fenerbahçe'yi üçüncü eleme turunda Sturm Graz bekliyor. Çok daha güçlü bir takım Graz. Fenerbahçe'nin bu oyunu, Sturm Graz karşısında turu geçmeye yetmez! Fenerbahçe, dünkü oyununun çok üzerinde bir futbol oynamalı. Yoksa Şampiyonlar Ligi hayal olur!