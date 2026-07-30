Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Flamengo'nun deneyimli stoperi Leo Pereira, Internacional karşılaşmasında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan çıktı. Siyah-beyazlıların gündemindeki futbolcunun sağlık durumu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Beşiktaş, savunma bölgesine yapacağı takviye için kollarını sıvamıştı. Bu doğrultuda lider bir stoper arayışı olan siyah-beyazlıların gündemine Flamengo'da forma giyen Leo Pereira gelmişti. 30 yaşındaki Brezilyalı stoper ile ilgili yaşanan o gelişme, Dolmabahçe ekibinde endişe yarattı.

Tecrübeli stoper, Internacional ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi. Sol dizinden sakatlanan Pereira, ikinci yarının başında oyundan çıkarıldı.

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