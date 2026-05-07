UEFA Konferans Ligi yarı final mücadelesinde Crystal Palace, sahasında Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Ukrayna temsilcisini mağlup eden Crystal Palace adını finale yazdırdı. İşte detaylar..

Turun ilk karşılaşmasında Crystal Palace, 3-1 kazanmış ve anavtajı kapmıştı. Londra'da oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanan İngiliz ekip, adını finale yazdırdı.

Ev sahibi ekibin golleri 25. Henrique (K.K.) ve 52. dakika Sarr'dan geldi. Ukrayna temsilcisinin tek golünü ise 34. dakika Eguinaldo kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada ceza yayı üzerinden Adam Wharton'un şutunda, kaleci Riznyk'in çeldiği topu Daniel Munoz içeriye çıkardı. Pedro Henrique'ye çarpan meşin yuvarlak, Riznyk'in kapadığı köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

İlk dakikadan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkan Shakhtar Donetsk, baskısının karşılığını 34. dakikada aldı. Pedro Henrique'nin ceza alanına çıkardığı topu şık bir vuruşla kaleye gönderen Eguinaldo, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Ev sahibi ekip, 52. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol taraftan Tyrick Mitchell'in ceza alanına ortaladığı topa Ismaila Sarr'ın dokunuşunda, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.