UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında kritik bir mücadele yaşanıyor. İlk maçı Alexandre Zurawski'nin golüyle 1-0 kazanan Rayo Vallecano, Madrid'deki avantajını koruyarak finale yükselmeyi hedefliyor. İspanyol ekibi için beraberlik bile yeterli olacak. Strasbourg ise kendi taraftarı önünde en az iki farklı galibiyet alarak turu geçmek zorunda. Tek farklı kazanım ise maçı uzatmalara taşıyacak. Fransa temsilcisi, ateşli taraftarının desteğiyle avantajı çevirmeye çalışacak. Avrupa kupalarında heyecan dorukta yaşanırken, finale giden takımı belirleyecek bu kritik karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Strasbourg-Rayo Vallecano maçının yayın bilgileri ve detayları haberimizde.

Konferans Ligi'nde finalin kapısı Stade de la Meinau'da aralanıyor. Ev sahibi Strasbourg, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa yarı finali oynamanın heyecanını yaşarken, Madrid'de alınan 1-0'lık yenilginin rövanşına kilitlenmiş durumda. İlk maçta rakiplerine isabetli şut şansı vermeyen ancak bir korner organizasyonunda kalesini gole kapatamayan Fransız ekibi, bu kez taraftar desteğiyle hücumda daha üretken olmayı planlıyor. Teknik direktör Gary O'Neil'ın öğrencileri, çeyrek finalde Mainz karşısında yaptıkları geri dönüşün bir benzerini Rayo Vallecano karşısında da sergileyerek 27 Mayıs'taki Leipzig finaline bilet almayı hedefliyor. Konuk ekip tarafında ise tarih yazma arzusu zirvede. İlk maçta galibiyete uzanan İspanyol temsilcisi, tek gollü avantajıyla Fransa topraklarına ayak basıyor. Vallecas semtinden yükselen bu Avrupa rüyasını gerçeğe dönüştürmek isteyen Rayo, savunma disiplinini elden bırakmadan hızlı hücumlarla fişi çekmek niyetinde. İşte Strasbourg-Rayo Vallecano maçının detayları!

Strasbourg-Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Strasbourg-Rayo Vallecano maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Strasbourg-Rayo Vallecano MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade De La Meinau'nun ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Strasbourg-Rayo Vallecano MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Strasbourg-Rayo Vallecano MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Strasbourg: Penders; Hogsberg, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; Ouattara, El Mourabet; Moreira, Nanasi, Godo; Enciso

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Chavarria; Ciss, Palazon, Valentin, Lopez; De Frutos, Akhomach; Alemao