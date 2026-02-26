Crystal Palace-Zrinjski Mostar maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Crystal Palace ve Zrinjski Mostar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 biletini almak için bu akşam kozlarını paylaşacak. Play-off turunda ilk maçı 1-1 berabere tamamlayan iki takım, rövanş karşılaşmasında eleme avantajı için mücadele edecek. Premier Lig ekibi Crystal Palace, Selhurst Park'taki ev sahibi avantajını kullanarak turu geçmek istiyor. Bosna-Hersek ekibi ise zorlu deplasmanda turu geçmenin yollarını arayacak. Peki, Crystal Palace-Zrinjski Mostar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?