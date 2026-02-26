AZ Alkmaar-Noah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda'nın köklü kulübü AZ Alkmaar, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Noah'ı ağırlayacak. Play-off ilk maçında Ermenistan temsilcisi Noah'a 1-0 yenilen turuncu-beyazlılar, rövanşta galibiyetten başka sonuç tanımıyor. AFAS Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada ev sahibi ekip, Avrupa kupalarındaki deneyimini sahaya yansıtarak avantajı tersine çevirmek istiyor. Öte yandan Noah, Avrupa kupalarında çıktığı en önemli maçlardan birinde tur arayışında olacak. Peki, AZ Alkmaar-Noah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

AZ ALKMAAR-NOAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında oynanacak AZ Alkmaar-Noah maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

AZ ALKMAAR-NOAH MAÇI HANGİ KANALDA?

AFAD Stadyumu'nda oynanacak AZ Alkmaar-Noah maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.