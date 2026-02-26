Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Lausanne Sports ve Sigma Olomouc, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 için kozlarını paylaşacak. Play-off turu ilk maçında 1-1 sona eren karşılaşmanın rövanşı İsviçre'de oynanacak. Her iki takım için de kritik önem taşıyan mücadelede gol avantajı bulunmuyor. Rövanş maçında sahadan galip ayrılacak takım, Avrupa kupalarında yoluna devam edecek. Peki, Lausanne Sports-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?