Celje-Drita maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda kritik rövanş maçı! İlk karşılaşmada Celje'nin 3-2 kazandığı mücadelenin rövanşında Drita, Slovenya deplasmanında zorlu bir sınavla karşı karşıya. Kosova temsilcisi, evindeki yenilginin rövanşını almak ve turu geçmek için galibiyetten başka bir seçeneğe sahip değil. Slovenya ekibi Celje ise ilk maçta elde ettiği tek gol avantajıyla rahat bir konumda ve bir üst tura çıkmak için kendi evinde oynayacağı maçta avantajlı durumda. Peki, Celje-Drita maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?