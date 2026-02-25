Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. İdman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, basına kapalı bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Tahsin Bülbül, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Ali Diabate ile ara transfer döneminde kadroya katılan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan karşılaşmada forma giyemeyecek.

Samsunspor ilk maçı 1-0 kazandığı Shkendija'yı elemesi halinde son 16 turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk veya İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile eşleşecek.