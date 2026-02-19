UEFA Konferans Ligi play-off turunda KuPS ile Lech Poznan tur için sahaya çıkıyor. İlk maçın Finlandiya’da oynanacak olması, KuPS’a önemli bir iç saha avantajı sağlıyor. Ev sahibi ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak rövanş öncesi skor üstünlüğünü yakalamayı amaçlıyor. Lech Poznan cephesi ise deplasmanda alacağı güçlü bir sonuçla ikinci maç öncesi avantajı kapmanın peşinde. Peki, KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

KuPS Kuopio-Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında KuPS ile Lech Poznan kritik bir eşleşmede karşı karşıya geliyor. İlk mücadelenin Finlandiya'da oynanacak olması, KuPS adına önemli bir fırsat anlamı taşıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde galip gelerek rövanş öncesi skor avantajını cebine koymayı hedefliyor. Lech Poznan ise zorlu deplasmandan güçlü bir sonuç çıkarıp ikinci maç öncesi son 16 yolunda elini güçlendirmek istiyor. Peki, KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KUPS KUOPIO-LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off aşamasında oynanacak KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

KUPS KUOPIO-LECH POZNAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Tampere'de oynanacak KuPS Kuopio-Lech Poznan maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.