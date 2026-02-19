Noah-AZ Alkmaar maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off etabında Noah ile AZ Alkmaar kritik bir eşleşmede sahne alıyor. İlk karşılaşmanın Noah’ın ev sahipliğinde oynanacak olması, Ermenistan temsilcisi için önemli bir fırsat anlamı taşıyor. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi skor avantajını hanesine yazdırmak istiyor. AZ Alkmaar cephesi ise deplasmanda tempoyu kontrol edip etkili bir performans sergileyerek son 16 kapısını aralamayı hedefliyor. Peki, Noah-AZ Alkmaar maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?