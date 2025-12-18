Mainz 05-Samsunspor maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta programı, Almanya’da oynanacak Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki kritik mücadeleyle sürüyor. Lig aşamasını geçmeyi garantileyen Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bu kez gözünü ilk 8 hedefine dikmiş durumda. Kırmızı-beyazlılar, sahaya çıkacakları bu önemli karşılaşmada sıralamadaki avantajını korumak istiyor. Peki, Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mainz 05-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Almanya'da oynanacak Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki önemli karşılaşmayla devam edecek. Lig aşamasından çıkmayı garantileyen Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu kez ilk 8 hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, turnuvada geride kalan 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekerken, aynı puana sahip rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Mainz 05-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak Mainz 05-Samsunspor maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

MEWA Arena'da oynanacak Mainz 05-Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mainz 05: Batz, Da Costa, Bell, Potulski, Nordin, Maloney, Sano, Lee, Nebel, Boving, Hollerbach

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, M'madji, Musaba

SAMSUNSPOR'DA HEDEF İLK 8

Tarihinde ilk defa Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. 6. hafta maçında Almaya deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, Mainz 05 karşısında hata yapmadan ilk 8 yolunda önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlıyor.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"DAHA AZ HATA YAPMALIYIZ"

Mainz 05 maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "afif kaldığımızı düşünmüyorum. Alman futbolunun da Türkiye'den daha sert olduğunu da düşünmüyorum. Şu mutluluk verici, taraftarlarımız bize inanılmaz destek verecekler. Bizim oyuncularımız motivasyon olarak çok yüksek seviyede. Bunu görebiliyorum takımda. Daha az hata yapmalıyız. Son maçlarda üzücü şeyler oldu, o yüzden takımıma ve oyuncularımın motivasyonuna güveniyorum. Mainz 05 karşısında aktif, ofansif oyun sergilemeyi düşünüyoruz. Galatasaray maçının ilk yarısında olduğu gibi, orada bunu çok güzel başardık. Hem ofansif hem defansif güzel bir karışım olması gerekiyor aslında, kendi oyunumuzu oynamalıyız" dedi.

SAMSUNSPOR'UN ALMAN TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Kırmızı-beyazlı takım, bugüne kadar Alman takımları ile 3. kez karşı karşıya geldi. İlk kez katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti. 1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi. Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

SAMSUNSPOR KADROSUNDA KRİTİK EKSİKLER

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Mainz 05 karşılaşmasına 5 eksik oyuncuyla çıkacak. Karadeniz temsilcisinde, kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ile Eyüp Aydın, kurallar gereği maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel'de karşılaşmada görev alamayacak.

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefleyen Samsunspor, son haftalarda yaşanan mağlubiyetleri geride bırakarak Mainz deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve ilk 8 içinde yer alarak önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Mainz Arena'da oynanacak karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek. Al-Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Mika Lamppu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Peiman Simani olacak.