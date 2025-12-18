UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları, Dinamo Kiev ile Noah arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürecek. Sezona istenilen başlangıcı yapamayan Dinamo Kiev, turnuvada geride kalan 5 haftada yalnızca 3 puan toplayarak beklentilerin altında kaldı. Noah cephesinde ise daha istikrarlı bir tablo dikkat çekiyor. Ermenistan temsilcisi, topladığı 8 puanla 17. sırada yer alırken, zorlu Kiev deplasmanında elde edilecek olası bir galibiyetle sıralamada yukarıya doğru tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Dinamo Kiev-Noah maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Dinamo Kiev-Noah maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

DINAMO KIEV-NOAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftada oynanacak Dinamo Kiev-Noah maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

DINAMO KIEV-NOAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Lublin'de oynanacak Dinamo Kiev-Noah maçı Tabii Spor 6 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.