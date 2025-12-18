Celje-Shelbourne maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları, Celje ile Shelbourne arasında oynanacak önemli bir maçla devam edecek. Teknik Direktör Albert Riera yönetiminde turnuvada istikrarlı bir grafik çizen Slovenya temsilcisi, geride kalan 5 mücadelede topladığı 9 puanla dikkatleri üzerine çekti. Konuk ekip Shelbourne cephesinde ise hedef moral bulmak. Turnuvada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan İrlanda temsilcisi, zorlu deplasmanda alacağı olası bir galibiyetle kötü gidişata son vermek ve özgüven kazanmak istiyor. Peki, Celje-Shelbourne maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?