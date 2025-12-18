AEK Atina-Universitatea Craiova maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta heyecanı, AEK Atina ile Universitatea Craiova arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sürüyor. Teknik Direktör Marko Nikolic yönetiminde geçtiğimiz hafta Samsunspor’u mağlup ederek moral bulan Yunan ekibi, bu ivmeyi kendi sahasında da devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Universitatea Craiova cephesinde zorlu bir deplasman sınavı var. Romanya temsilcisi, topladığı 7 puanla sıralamada 23. sırada yer alıyor. Peki, AEK Atina-Universitatea Craiova maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?