Shkendija-Slovan Bratislava maçı CANLI YAYIN: Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija, kendi evinde Slovan Bratislava'yı ağırlıyor. Grupta topladığı 4 puanla 25. sıraya yerleşen ve iki haftadır galibiyete hasret kalan Shkendija, taraftarı önünde bu kötü gidişatı sonlandırıp ilk 24'e tırmanmayı hedefliyor. Rakibinden yalnızca 1 puan eksikle 29. sırada bulunan Slovan Bratislava ise, geçen hafta evinde Rayo Vallecano karşısında aldığı tek galibiyetin rüzgarıyla deplasmanda kazanmanın peşinde. İki ekibin de gruptan çıkma iddialarını sürdürmesi için hayati önem taşıyan Shkendija-Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?