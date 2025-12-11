Noah-Legia Varşova maçı izleme bilgileri: Saati, kanalı ve detayları!

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasının sonuna yaklaşılırken, 5. haftada Noah ile Legia Varşova Ermenistan'da kozlarını paylaşıyor. Grupta 5 puanla 23. sırada bulunan Noah, bu kritik iç saha maçında kazanarak ikinci zaferini almanın hesaplarını yapıyor. 3 puanla 28. sıraya demirleyen Legia Varşova cephesinde ise hedef, Shakhtar karşısındaki tek galibiyetin ardından deplasmanda kazanıp ilk 24 şansını korumak ve üst sıralara tırmanmak.Peki, Noah-Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?