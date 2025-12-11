Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc canlı izle: Maç saati ve kanalı!

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Lincoln Red Imps, kendi sahasında Sigma Olomouc mücadelesine hazırlanıyor. İlk dört maç sonunda 4 puanla 26. sırada bulunan Cebelitarık temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak ilk 24 hedefine bir adım daha yaklaşmayı ve gruptaki varlığını sürdürmeyi amaçlıyor. Zirveye oynayan ekiplerden 7 puanlı Sigma Olomouc ise 14. sıradan sahaya çıkacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc maçının detaylarını haberimizde derledik.