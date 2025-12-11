UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Hacken, İsveç'teki evinde AEK Larnaca'yı ağırlıyor. Grupta 2 puanla 31. sıraya demirleyen ve son iki maçını kaybeden Hacken, taraftarına bu sezonki ilk galibiyet sevincini yaşatmak için mutlak bir zafere odaklanmış durumda. Öte yanda, 8 puanla 7. sırada yer alan ve ilk 3 sırayı zorlayan AEK Larnaca ise, kritik deplasmandan alacağı puanlarla gruptan çıkma iddiasını perçinlemenin peşinde. Futbolseverlerin merakla beklediği Hacken-AEK Larnaca karşılaşmasının yayın bilgileri haberimizde.

Hacken-AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftası, yine nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Hacken, Gamla Ullevi Stadyumu'nda AEK Larnaca'yı konuk edecek. Bu sezon henüz istediği başarıyı yakalayamayan ev sahibi takım, ilk 2 haftada aldığı beraberliğin dışında puan kazanamadı. İlk galibiyetini taraftarı önünde almak isteyen Jens Gustafsson'un öğrencileri, 7. sıradaki rakibine karşı sürpriz arayacak. AEK Larnaca ise 4 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Peki Hacken-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

HACKEN-AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hacken-AEK Larnaca maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te, İsrailli hakem Yigal Frid'in düdüğüyle başlayacak.

HACKEN-AEK LARNACA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında, Gamla Ullevi Stadyumu'nda oynanacak Hacken-AEK Larnaca maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.