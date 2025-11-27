Legia Varşova-Sparta Prag maçı tüm detayları: Kanal ve saat bilgileri

Legia Varşova, UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye hazırlanıyor. Wojska Polskiego Stadyumu'nda Sparta Prag ile karşılaşacak olan ev sahibi ekip, grubundaki zorlu rakipleri karşısında galibiyet peşinde. İlk hafta Samsunspor'a karşı yaşadığı mağlubiyetin ardından, Legia, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 25. sırada yer alıyor. Sparta Prag ise, Shamrock karşısındaki galibiyetle moral bulmuş durumda. İşte Legia Varşova-Sparta Prag maçı tüm detayları...