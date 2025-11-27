Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı canlı izle! Hangi kanalda yayınlanacak?

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 1. Tur C Grubu’nda perde, Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanacak heyecan dolu mücadeleyle açılıyor. Katar’da düzenlenecek dev organizasyona katılma yolculuğuna galibiyetle başlamak isteyen ay-yıldızlı ekip, grubun zorlu rakiplerinden biri olan Bosna Hersek karşısında hata yapmak istemiyor. Hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren milliler, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?