Shelbourne, Konferans Ligi'nin 3. haftasında, Tallaght Stadium'da Drita'yı konuk ediyor. Finlandıyalı hakem Oliver Reitala'nın düdük çalacağı karşılaşmada Shelbourne, eleme hattından kurtulmak için sahaya çıkacak. İlk 2 haftada beklediği umduğu performansı gösteremeyerek 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3. haftaya giren ev sahibi, taraftarının önünde kazanarak puanını 4'e çıkarmak istiyor. Konuk ekip ise KuPS Kuopio ve Omonia'ya karşı aldığı tek gollü beraberliklerle 24. sırada yer alıyor ve eleme hattından yukarı tırmanmak istiyor. Peki Shelbourne - Drita maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shelbourne - Drita maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Tallaght Stadium'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmada Oliver Reitala düdük çalacak. Reitala'nın yardımcılıklarını Jukka Honkanen ve Olli Jantunen üstlenecek. VAR koltuğunda ise Pascal Müller oturacak. Shelbourne - Drita maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.